Calciomercato Milan Moretto | Disasi proposto al Milan ma non è l’unico club
Nell'ultimo video pubblicato su Youtube di Fabrizio Romano, il giornalista ed esperto di mercato Matteo Moretto ha parlato di Disasi: trattative partite? Vediamo le ultime insieme. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Moretto svela: Icardi proposto al Milan, ritorno in Serie A possibile ma complicato
Leggi anche: Calciomercato Milan, Moretto: “Jimenez sta dimostrando tutto il suo valore al Bournemouth. Il club inglese…”
Calciomercato, Moretto: “Dovbyk può lasciare la Roma, destinazione estero” (VIDEO); Calciomercato Roma, Dovbyk verso la Premier. Per la difesa spunta Disasi; Moretto: Milan su Kostic, si ragiona su offerta da 4-5 milioni più bonus per arrivare ad una cifra....
Moretto: "Allegri vuole un attaccante da gol.La difesa ad oggi non è una priorità" - Matteo Moretto, noto giornalista ed esperto di mercato ha parlato così sul proprio canale youtube. milannews.it
Calciomercato Milan, Moretto: "Allegri avrebbe voluto Kean già a gennaio" #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com
#Ravezzani controcorrente: "#Milan, non capisco la ricerca del difensore. L'emergenza assoluta ..." #calciomercato #SempreMilan - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.