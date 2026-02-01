Calciomercato Milan | speranza accesa per Mateta | LIVE News

Negli ultimi giorni del calciomercato invernale, il Milan si muove con decisione. La società cerca un nuovo difensore e punta a chiudere almeno un acquisto prima della scadenza. La speranza di rafforzare la linea arretrata rimane viva, mentre i tifosi aspettano novità ufficiali.

Il venerdì 2 gennaio ha riaperto i battenti il calciomercato, con la finestra invernale 2026, quella denominata 'di riparazione'. Durerà fino al prossimo 2 febbraio. Siamo giunti, pertanto, agli ultimi - concitati - giorni di questa sessione. Il Milan, che contende la vetta della classifica in Serie A, vuole essere protagonista con almeno un innesto in difesa. Vediamo, dunque, in questo LIVE - giorno per giorno - tutto quello che c'è da sapere su acquisti, cessioni, 'rumors' e trattative che riguardano da vicino il Diavolo di Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Il Milan torna a cercare un attaccante dal Crystal Palace, questa volta con Mateta.

Il Milan si prepara a chiudere il calciomercato invernale con un colpo in difesa.

Argomenti discussi: Calciomercato Milan: Mateta a un passo ma arriva a giugno. C’è una speranza di averlo a gennaio se...

