Calciomercato Milan | arriva Mateta! Nkunku in uscita? Poi i Cissè | LIVE News

Il Milan si muove negli ultimi giorni di mercato. La società ha annunciato l’arrivo di Mateta e cerca ancora un difensore, sperando di rinforzare la squadra prima della chiusura della finestra invernale. Nkunku potrebbe lasciare il club, mentre i Cissè restano in attesa di sviluppi. La fede rossonera aspetta con tensione le decisioni finali.

Il venerdì 2 gennaio ha riaperto i battenti il calciomercato, con la finestra invernale 2026, quella denominata 'di riparazione'. Durerà fino al prossimo 2 febbraio. Siamo giunti, pertanto, agli ultimi - concitati - giorni di questa sessione. Il Milan, che contende la vetta della classifica in Serie A, vuole essere protagonista con almeno un innesto in difesa. Vediamo, dunque, in questo LIVE - giorno per giorno - tutto quello che c'è da sapere su acquisti, cessioni, 'rumors' e trattative che riguardano da vicino il Diavolo di Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Il Milan sta lavorando intensamente negli ultimi giorni di mercato.

Argomenti discussi: Milan-Mateta, gli ultimi sviluppi possono essere decisivi; Calciomercato: Milan vicinissimo a Mateta, Lookman verso il Fenerbahce. Napoli su Alisson; Perché il Milan prende Mateta. E perché lo vuole subito; Serie A, Calciomercato Milan – Clamoroso accordo per Mateta: le ultimissime.

Milan scatenato, arriva il difensore dopo MatetaI rossoneri vogliono fare le cose in grande in queste ultime ore di calciomercato: si punta a prendere anche il centrale tanto atteso ... milanlive.it

Mateta, Maignan e non solo: svolta enorme per il Milan. Arriva la firma UFFICIALEIl Milan, particolarmente attivo e impegnato sul mercato in queste ore, ha appena annunciato un grande cambiamento tra RedBird ed Elliott ... calciomercato.it

«MATETA SUBITO AL MILAN! DI MARZIO SVELA: "CHIUSURA TRA STASERA E DOMANI, AGENTE IN ARRIVO A MILANO!" E NKUNKU ORA PUÒ PARTIRE: ROMA E ATLETICO CI PROVANO!» #Mateta #Milan #Nkunku #DiMarzio #Calciomercato # - facebook.com facebook

Calciomercato Milan, Mateta e Cisse gli obiettivi: "Il francese arriverebbe se..." #SempreMilan #ACMilan #Milan x.com