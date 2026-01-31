Calciomercato Milan | difesa avanza Disasi | LIVE News

Ultimi giorni del calciomercato invernale 2026. Il Milan lavora per rafforzare la difesa e punta a portare a casa Disasi. La società segue da vicino la situazione e cerca di concludere l’affare prima della fine del mercato. I tifosi aspettano novità, mentre i dirigenti fanno pressing per accelerare le trattative.

Il venerdì 2 gennaio ha riaperto i battenti il calciomercato, con la finestra invernale 2026, quella denominata 'di riparazione'. Durerà fino al prossimo 2 febbraio. Siamo giunti, pertanto, agli ultimi - concitati - giorni di questa sessione. Il Milan, che contende la vetta della classifica in Serie A, vuole essere protagonista con almeno un innesto in difesa. Vediamo, dunque, in questo LIVE - giorno per giorno - tutto quello che c'è da sapere su acquisti, cessioni, 'rumors' e trattative che riguardano da vicino il Diavolo di Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan: difesa avanza Disasi | LIVE News Approfondimenti su Calciomercato Milan Difesa Milan, sale il profilo di Disasi: per il diavolo un’opportunità di calciomercato Il Milan valuta possibili interventi nel settore difensivo durante questa sessione di mercato. Top News Calciomercato Milan: fuochi d’artificio in attacco e in difesa. Si punta sull’esperienza Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Calciomercato Milan Argomenti discussi: Sky - Il Milan vuole anche un difensore centrale: spunta Gimenez dell'Atletico Madrid; Milan, la trattativa tra Red Bird e Comvest è in fase avanzata: chiusura prevista per marzo, Elliott verso l'uscita dal club rossonero; Calciomercato Milan, svolta in difesa: cambio di rotta per Allegri; Altro colpo in prospettiva in difesa? Milan su Puljic del Bayern Monaco. Calciomercato Milan, arriverà un difensore in questo rush finale: i nomi nella lista di Tare hanno del clamorosoIl calciomercato Milan non finisce con il rinforzo nel reparto avanzato. La dirigenza rossonera, guidata da Igli Tare, ha messo ... news-sports.it Milan, colpo last minute in difesa: nuovo nome dalla SpagnaCalciomercato Milan - Una delle società italiane più attive sul mercato in queste ultime ore è sicuramente il Milan. Il club ... fantamaster.it @fanpiùattivi #Calciomercato #Milan, che colpo per il futuro. #Mateta stasera a Milano Le piste per la difesa #SempreMilan - facebook.com facebook #Calciomercato Difesa #Milan: #Allegri gradisce #Gimenez. La richiesta. Mentre #Disasi … #SempreMilan x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.