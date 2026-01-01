Calciomercato Kim piace al Milan Dalla Germania | Il difensore vuole …

Secondo fonti dalla Germania, Kim è interessato a trasferirsi al Milan, che valuta seriamente l’opportunità di portarlo in rosa. Il difensore potrebbe contribuire a rafforzare la linea difensiva dei rossoneri, portando esperienza e affidabilità. La trattativa è in fase di valutazione, e il club milanista continua a monitorare la situazione per definire eventuali sviluppi.

Calciomercato Milan, Kim potrebbe essere un colpo perfetto per dare qualità ed esperienza alla difesa rossonera. Ecco le ultime novità dal giornalista Florian Plettenberg.

Calciomercato Milan News/ Allegri vuole un centrale: spuntano due ex Serie A (oggi 31 dicembre 2025) - Jae e Luiz Felipe sono sulla lista dei rossoneri per rinforzare la difesa nella sessione invernale. ilsussidiario.net

Guidi: "Al Bayern guadagna uno sproposito, ma Kim potrebbe essere la soluzione ideale per il Milan" - Marco Guidi, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport sul nuovo difensore per il Milan: "In estate era stata sondata la possibilità di arrivare a ... milannews.it

