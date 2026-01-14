Calciomercato Serie A | Goretzka Milan novità su Ederson e Davis Cremonese Pisa e Verona vogliono…Ultimissime

Da calcionews24.com 14 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le ultime notizie sul calciomercato della Serie A aggiornano su Goretzka, Ederson, Davis, Pedro Felipe e Belahyane. Martedì 13 gennaio rappresenta un momento chiave nelle trattative in corso, con particolare attenzione alle operazioni tra Milano e Istanbul. Qui troverai le novità più recenti e i sviluppi principali delle trattative di mercato delle squadre italiane.

Calciomercato Serie A: le novità su Goretzka, Ederson, Davis, Pedro Felipe e Belahyane. Cosa è successo nelle ultime ore La giornata di martedì 13 gennaio segna un punto di svolta nelle trattative invernali, con l’asse Milano-Istanbul che diventa incandescente. Le notizie più calde arrivano dal fronte rossonero e da un blitz di mercato che coinvolge . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

calciomercato serie a goretzka milan novit224 su ederson e davis cremonese pisa e verona vogliono8230ultimissime

© Calcionews24.com - Calciomercato Serie A: Goretzka Milan, novità su Ederson e Davis, Cremonese, Pisa e Verona vogliono…Ultimissime

Leggi anche: Calciomercato Milan, Moretto su Goretzka: “Nome freddo e complicato. Non è nella lista dei rossoneri”

Leggi anche: Calciomercato Juventus, è vera bagarre per quell’obiettivo dalla Bundesliga: lo vogliono anche Milan e Roma a gennaio! Ultimissime

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Milan, interessa un centrocampista del Bayern Monaco; Le notizie del 12 gennaio 2026 di calciomercato: Milan su Goretzka. Accordo Roma-Marsiglia per Robinio Vaz, per Malen ci sono anche Napoli e Juve; Milan, suggestione Goretzka; Calciomercato Milan, sogno Goretzka: Musah sblocca palestra?.

calciomercato serie goretzka milanCalciomercato Serie A: le novità su Goretzka, Ederson, Davis, Pedro Felipe e Belahyane. Cosa è successo nelle ultime ore - Cosa è successo nelle ultime ore La giornata di martedì 13 gennaio segna un punto di svolta nelle trattative inv ... calcionews24.com

calciomercato serie goretzka milanMilan, contatti per Goretzka: operazione complicata - Secondo quanto riportato da Sky Sport , il Milan sta lavorando sulla pista Goretzka. fantacalcio.it

calciomercato serie goretzka milanMilan-Goretzka, Di Marzio: "Oggi nuovi contatti. Operazione complicata, ma i rossoneri vogliono provarci" - L’Originale", il giornalista ed esperto di trattative Gianluca Di Marzio ha fatto ... milannews.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.