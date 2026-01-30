La Juventus sta lavorando per portare avanti lo scambio tra Holm e Joao Mario. La trattativa si fa più concreta, e si scopre che tutto è iniziato parlando di un altro giocatore. I dettagli emergono mentre i dirigenti bianconeri cercano di definire gli ultimi accordi.

. I dettagli. Il calciomercato della Juventus si infiamma nelle ultime ore con un’operazione a sorpresa sulla fascia destra. Secondo quanto rivelato da Fabrizio Romano e Matteo Moretto sul canale YouTube dell’esperto di mercato internazionale, i bianconeri sono pronti a perfezionare uno scambio di prestiti con il Bologna. L’obiettivo è duplice: regalare a Luciano Spalletti un nuovo cursore di fascia e risolvere il nodo legato a Joao Mario, il cui impatto a Torino non è stato all’altezza delle aspettative. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve: lo scambio Holm Joao Mario si fa! E spunta il retroscena: tutto è nato parlando di un altro giocatore

Approfondimenti su Calciomercato Juve

In questi minuti, la Juventus sta lavorando a un affare che potrebbe scuotere il calciomercato.

La Juventus punta Holm e sta facendo passi avanti per portarlo in bianconero.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

CALCIOMERCATO JUVENTUS. È SUCCESSO POCO FA, VISITE MEDICHE PER IL NUOVO COLPO!

Ultime notizie su Calciomercato Juve

Argomenti discussi: Calciomercato live: Juve tra Zirkzee e Kolo Muani, sì allo scambio Holm-Joao Mario. Milan: Mateta!; Calciomercato: la Juve vuole di nuovo Kolo Muani, Insigne torna al Pescara; Calciomercato 2026, news, indiscrezioni e trattative del 23 gennaio; Calciomercato invernale 2026: tutte le ultime notizie, le trattative e i trasferimenti in Serie A e negli altri campionati.

Fumata bianco(nera) per lo scambio: saluta la Juve, ecco Holm per Spalletti | CMLa Juventus è alla ricerca di un esterno destro per la seconda parte di stagione e punta Emil Holm per la fascia ... calciomercato.it

Calciomercato Juve, exit strategy Joao Mario per svoltare: spunta l'idea scambio!I bianconeri non pensano solo all'attacco: il portoghese può rivelarsi una pedina inaspettata per rinforzare le fasce ... tuttosport.com

Calciomercato #Juve, exit strategy Joao Mario per svoltare: spunta l'idea scambio! x.com

Calciomercato Juve, exit strategy Joao Mario per svoltare: spunta l'idea scambio! facebook