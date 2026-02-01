Calciomercato Inter LIVE | Si avvicina sempre di più Diaby! Intanto Perisic spera ancora nel ritorno…

L’Inter accelera sul fronte calciomercato e sembra sempre più vicino a chiudere per Diaby. Nel frattempo, Perisic spera ancora di tornare in nerazzurro. La situazione tra trattative, incontri e indiscrezioni si fa più concreta ogni giorno. I tifosi restano in attesa di novità ufficiali, mentre i dirigenti lavorano senza sosta per rinforzare la rosa.

I nerazzurri sono pronti a chiudere l’affare Moussa Diaby, puntando forte sull’attaccante francese.

Argomenti discussi: Inter - ultime notizie sulla squadra e sulle voci di mercato; Calciomercato in diretta: Napoli e Roma su Sulemana. Inter vicina a Diaby, ma Perisic si allontana; Calciomercato, news e trattative del 27 gennaio; LIVE Mercato: Pisa, Gilardino esonerato. Lookman non convocato, Atletico in pressing.

Calciomercato, news di oggi in diretta: Juve, fatta per Boga. Inter su Diaby, Milan-Mateta non si fa. Lookman all’AtleticoCalciomercato, le news di oggi 01 febbraio 2026 e le trattative live di Juve, Milan, Inter Napoli, Roma e delle squadre di Serie A ... fanpage.it

Calciomercato, le notizie di oggi in diretta: Boga alla Juve, è fatta. L'Inter ci riprova per Diaby. Napoli ad un passo da Alisson(Valentino Della Casa - Redazione gianlucadimarzio.com) Napoli sempre più vicino ad Alisson. Si sta provando a chiudere in questi minuti. I campani sono anche in trattativa con il Cagliari per Zappa, ... corriere.it

Salta definitivamente l’#inter: #Mlacic si trasferisce all’#Udinese. #calciomercato - facebook.com facebook

Inter, Frattesi parte se arriva Jones: le news di calciomercato #SkySport #SkyCalciomercato x.com