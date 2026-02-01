Giorgio Chiellini mette fine alle speranze dei tifosi della Juventus di vedere Mauro Icardi in maglia bianconera. Prima della partita contro il Parma, il dirigente ha chiarito che non ci sono trattative in corso per l’attaccante. La voce circolata nelle ultime ore si può considerare ufficialmente smentita.

Si spegne rapidamente il sogno di mercato dei tifosi bianconeri. L’ipotesi Mauro Icardi alla Juventus, circolata nelle ultime ore, è stata di fatto archiviata da Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy del club, intervenuto ai microfoni di Dazn prima della gara di oggi, domenica 1 febbraio, contro il Parma. Parole nette, che hanno raffreddato subito le voci: “Icardi è stata una suggestione post conferenza del mister che aveva parlato di lui, ma non c’è stato niente di più e mi sento di escludere”. Vlahovic ko e mercato in movimento. Chiellini ha fatto il punto anche sulla situazione di Dusan Vlahovic, fermato da un problema fisico: “Non tornerà prestissimo, ha avuto un infortunio importante”, ha spiegato, chiarendo come la Juventus stia valutando diverse soluzioni per rinforzare il reparto offensivo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Calciomercato, Icardi alla Juventus? La risposta di Chiellini spiazza i tifosi bianconeri

Giorgio Chiellini ha chiarito che Mauro Icardi non si muove dalla sua attuale squadra.

