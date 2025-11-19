Chiellini fissa l’obiettivo e gasa i tifosi bianconeri | Bisogna riportare la Juventus alla normalità nel sapere vincere

Chiellini ha fissato l’obiettivo della Juventus al Social Football Summit. Bisogna riportare la squadra alla normalità di vincere ha detto il dirigente. Al Social Football Summit all’Allianz Stadium di Torino, Giorgio Chiellini ha fissato così l’obiettivo della Juventus. Ecco cosa ha detto il Director of Football Strategy bianconero. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano LA COSA PIU’ SFIDANTE – «Il tempo, perché poi c’è la famiglia. La cosa più difficile è il tempo di fare le cose ma non mi pesa, dormo bene, sto tutti i giorni al campo per prendere la parte centrale del lavoro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Chiellini fissa l’obiettivo e gasa i tifosi bianconeri: «Bisogna riportare la Juventus alla normalità nel sapere vincere»

