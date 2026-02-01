Calciomercato Icardi alla Juventus? La risposta di Chiellini ‘spiazza’ i tifosi

Giorgio Chiellini ha chiarito che Mauro Icardi non si muove dalla sua attuale squadra. La voce di un possibile trasferimento alla Juventus circola da giorni, ma il difensore ha smentito tutto, lasciando i tifosi un po’ delusi. Chiellini ha detto che non ci sono trattative in corso e che, per ora, non ci sono novità da annunciare. La notizia mette fine a ogni indiscrezione e chiarisce la posizione del club in questa fase di calciomercato.

(Adnkronos) – Mauro Icardi alla Juventus? A 'smontare' la suggestione delle ultime ore di calciomercato ha pensato Giorgio Chiellini. Il Director of Football Strategy della Juventus ha parlato così delle mosse bianconere ai microfoni di Dazn, prima della partita di oggi, domenica 1 febbraio, contro il Parma: "Vlahovic non tornerà prestissimo, ha avuto un infortunio.

Durante la conferenza stampa prima di Juventus-Benfica, José Mourinho ha suscitato sorpresa rispondendo alla domanda sull’eventuale interesse a allenare la Juventus in futuro.

