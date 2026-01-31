Pugni calci e martellate a un poliziotto a Torino negli scontri per Askatasuna Meloni | Nemici dello Stato

Un poliziotto è stato ferito negli scontri di ieri a Torino durante il corteo per Askatasuna. Mentre cercava di mantenere l’ordine, l’agente è stato circondato da alcune persone che lo hanno preso a pugni e calci, anche mentre era a terra. La polizia ha dovuto intervenire con fermezza per disperdere il gruppetto di aggressori. Meloni ha commentato la vicenda definendo gli attivisti “nemici dello Stato”.

Un agente è rimasto ferito durante gli scontri al corteo per Askatasuna a Torino: il poliziotto è stato accerchiato da un gruppo di violenti, che hanno iniziato a picchiarlo con pugni e calci, mentre l'uomo si trovava a terra. Meloni: "Non siamo di fronte a manifestanti, ma a soggetti che agiscono come nemici dello Stato". Mattarella chiama Piantedosi per esprimere solidarietà all'agente aggredito.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Askatasuna Torino

Durante gli scontri per Askatasuna a Torino, un poliziotto è stato aggredito da un gruppo di manifestanti.

Durante gli scontri tra manifestanti e polizia a Torino, un agente è stato aggredito con calci, pugni e anche con un martello.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Askatasuna Torino

Argomenti discussi: Fs Logistix consolida il corridoio intermodale Duisburg-Milano: salgono da sei a dieci i collegamenti settimanali? per ciascuna direzione.

Pugni, calci e martellate a un poliziotto a Torino negli scontri per Askatasuna, Meloni: Nemici dello StatoUn agente è rimasto ferito durante gli scontri al corteo per Askatasuna a Torino: il poliziotto è stato accerchiato da un gruppo di violenti, che hanno ... fanpage.it

Corteo Askatasuna, poliziotto accerchiato e preso a martellate durante gli scontri a Torino. Crosetto posta il video choc: «Si comportano da terroristi»Circondato, ferito con calci e pugni e infine colpito a martellate. Un agente di polizia di un reparto mobile è stato vittima di un'aggressione da parte di un gruppo di ... leggo.it

Momenti di tensione a Torino durante il corteo per Askatasuna, dove un agente di polizia è rimasto ferito negli scontri. Il poliziotto è stato accerchiato e colpito mentre si trovava a terra, con pugni, calci e martellate. Sull’episodio è intervenuta la presidente del C - facebook.com facebook

Agente accerchiato, preso a calci e pugni dagli antagonisti: salvato dai colleghi x.com