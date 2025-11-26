Bambini allontanati dalla casa nel bosco Sasso annuncia una proposta di legge della Lega sull’istruzione parentale

Il deputato della Lega, Rossano Sasso, ha dichiarato durante il Question Time al ministro della Giustizia che il partito presenterà a breve una proposta di legge sull'istruzione parentale, in seguito al caso della famiglia in Abruzzo che viveva in un bosco e i cui tre figli sono stati allontanati. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

News recenti che potrebbero piacerti

La vicenda dei bambini che vivevano nel bosco e successivamente allontanati dalla loro famiglia con un provvedimento della magistratura, che ha disposto il loro inserimento, insieme alla madre, in una casa famiglia, merita alcune riflessioni, soprattutto di nat - facebook.com Vai su Facebook

Fa sempre più discutere il caso dei tre bambini allontanati dalla famiglia nel bosco di Palmoli, vicino a Chieti. Ventidue consiglieri del CSM chiedono anche di tutelare i giudici del Tribunale dei minori dell'Aquila rainews.it/tgr/abruzzo Vai su X

I bambini della casa nel bosco non possono vivere in un mondo senza amici: cos’è il diritto alla socialità - Nelle motivazioni dietro la decisione di allontanare i tre bambini dalla casa nel bosco di Palmoli, i giudici hanno posto l'accento sul rischio che l'isolamento ... Scrive fanpage.it

I «bambini del bosco» sono stati allontanati dalla famiglia: abbiamo passato con loro l’ultima notte a casa - «Per favore dì a tutti che i giudici hanno ordinato di prendere i nostri figli ora! Riporta vanityfair.it

“Venite a vivere nella casa gratuita in paese a Palmoli”. L’appello del sindaco alla famiglia del bosco - “Hanno accettato la sistemazione messa a disposizione dal Comune solo per 10 giorni, poi sono tornati nel casolare, stacc ... Si legge su ilrestodelcarlino.it