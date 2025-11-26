Bambini allontanati dalla casa nel bosco Sasso annuncia una proposta di legge della Lega sull’istruzione parentale

Orizzontescuola.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il deputato della Lega, Rossano Sasso, ha dichiarato durante il Question Time al ministro della Giustizia che il partito presenterà a breve una proposta di legge sull'istruzione parentale, in seguito al caso della famiglia in Abruzzo che viveva in un bosco e i cui tre figli sono stati allontanati.  L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

bambini allontanati casa boscoI bambini della casa nel bosco non possono vivere in un mondo senza amici: cos’è il diritto alla socialità - Nelle motivazioni dietro la decisione di allontanare i tre bambini dalla casa nel bosco di Palmoli, i giudici hanno posto l'accento sul rischio che l'isolamento ... Scrive fanpage.it

bambini allontanati casa boscoI «bambini del bosco» sono stati allontanati dalla famiglia: abbiamo passato con loro l’ultima notte a casa - «Per favore dì a tutti che i giudici hanno ordinato di prendere i nostri figli ora! Riporta vanityfair.it

bambini allontanati casa bosco“Venite a vivere nella casa gratuita in paese a Palmoli”. L’appello del sindaco alla famiglia del bosco - “Hanno accettato la sistemazione messa a disposizione dal Comune solo per 10 giorni, poi sono tornati nel casolare, stacc ... Si legge su ilrestodelcarlino.it

