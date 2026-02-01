burocrazia lenta e imprese ferme servono 200 giorni per un permesso edile

In Italia, ottenere un permesso edile può richiedere fino a 200 giorni. Le imprese si trovano di fronte a una burocrazia lenta che blocca i lavori e fa perdere tempo prezioso. La differenza tra città è evidente: alcune richiedono più di sei mesi per approvare le pratiche, mentre altre sono più rapide. La situazione resta complicata e pesa sull’economia locale.

Sulla burocrazia esiste un paradosso tutto italiano: da una parte le norme sono le stesse su tutto il territorio nazionale, ma dall’altra parte da città a città le tempistiche medie della Pubblica Amministrazione cambiano, e non di poco. Tale disomogeneità si traduce in inefficienza, incertezza e costi aggiuntivi per le imprese, configurandosi di fatto come una imposta occulta che frena gli investimenti e accentua le disuguaglianze territoriali. La cattiva burocrazia frena le imprese. Il settore edilizio rappresenta uno degli esempi più evidenti: in Italia servono, in media, oltre sei mesi e mezzo (198 giorni) per ottenere una concessione edilizia necessaria alla costruzione di un capannone. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

La durata dei processi civili in Italia varia notevolmente tra le diverse città, secondo i dati di Confartigianato.

Tre anni di battaglie per sbloccare la burocrazia lenta.

