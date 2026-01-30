Tre anni di battaglie per sbloccare la burocrazia lenta. A Modigliana, i residenti sono stanchi di aspettare risposte che non arrivano. La lentezza delle pratiche amministrative rallenta i progetti di sviluppo e mette a rischio anche lavori già avviati. La situazione si ripete in molte zone d’Italia, mentre le emergenze come quella di Niscemi, in Sicilia, ricordano quanto sia difficile intervenire in fretta.

La tragedia che ha colpito il comune di Niscemi, in Sicilia, il 16 gennaio, con una frana che non si è ancora arrestata e ha già un fronte di 4 chilometri, riapre ferite mai rimarginate. L’intero territorio di Modigliana, nel Forlivese, seppur in tempi e con situazioni diverse, ha conosciuto situazioni analoghe. Dopo gli eventi di maggio 2023, di settembre-dicembre 2024 e di marzo 2025, la messa in sicurezza dell’ Appennino è diventato un tema urgente e condiviso, perché il comune di Modigliana, con le sue 6972 frane, è stato fra quelli che hanno subito i danni più devastanti su tutte le strade provinciali, comunali e vicinali, con gravi effetti sulla rete dei servizi pubblici: acquedotto, depurazione, rete fognaria, aste fluviali, linee elettriche, collegamenti internet, per ricostruire i quali sono stati avviati molti cantieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Modigliana. Tre anni di battaglie: "Burocrazia lenta"

