Neonata ingerisce per errore biscotto all’hashish ricoverata d’urgenza a Treviso

Una bambina di 10 mesi è stata ricoverata a Treviso dopo aver ingerito accidentalmente un biscotto contenente hashish. La piccola è stata portata in pronto soccorso a causa di sonnolenza e debolezza. L’episodio suscita attenzione sulla sicurezza dei bambini e sull’importanza di vigilare su alimenti e prodotti accessibili.

Portata in pronto soccorso per sonnolenza e debolezza. Momenti di grande paura a Treviso, dove una bambina di appena 10 mesi è stata ricoverata dopo aver ingerito accidentalmente un biscotto contenente hashish. La piccola è stata portata dai genitori al pronto soccorso dell'ospedale Ca' Foncello e salvata grazie al rapido intervento dei sanitari. L'episodio risale ai primi giorni di dicembre, ma la conferma ufficiale è arrivata solo mercoledì 14 gennaio da parte dell'azienda sanitaria locale. L'ingestione nel pomeriggio e i sintomi preoccupanti. Secondo quanto riferito dai genitori ai medici, l'ingestione sarebbe avvenuta nel primo pomeriggio, mentre la bambina è arrivata in ospedale in serata, quando hanno notato forte sonnolenza e marcata stanchezza.

