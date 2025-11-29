Chiudono in Calabria le brigate del lavoro Flai Cgil | focus su ghetti tendopoli e lavoro stagionale

Si sono concluse le Brigate del lavoro della Flai Cgil in Calabria. Una settimana di sindacato di strada, di lavoro, di incontri, di scambi culturali e di discussioni.Il sindacato ha incontrato i lavoratori di origine straniera della Piana di Gioia Tauro e discusso con loro di tutele e diritti. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Dalle edicole che chiudono alle redazioni svuotate: l’Italia assiste in silenzio al collasso della sua informazione, mentre un mestiere antico e indispensabile viene lasciato morire nell’indifferenza - facebook.com Vai su Facebook

Accoglienza e diritti in agricoltura, si chiudono le Brigate del Lavoro della Flai Cgil - Corigliano Rossano, ha spiegato il sindaco Flavio Stasi, è tra i pochi comuni ad essere rimasto destinatario dei fondi Pnrr legati al superamento dei ghetti e delle tendopoli. Scrive reggiotv.it

Le Brigate del Lavoro della Flai Cgil in Calabria - Da ieri e fino al 28 Novembre le Brigate del lavoro della Flai Cgil nazionale e Calabria battono le campagne della Piana di Gioia Tauro, e non solo, per incontrare lavoratrici e lavoratori agricoli ... Secondo rainews.it

Le Brigate del Lavoro della Flai Cgil in Calabria per contrastare caporalato e sfruttamento - Dal 24 al 28 Novembre le Brigate del lavoro della Flai Cgil nazionale e Calabria batteranno le campagne della Piana di Gioia Tauro, e non solo, per incontrare ... msn.com scrive