Broni ladri in officina meccanica | tagliano la recinzione e cannibalizzano due auto

Due auto in riparazione sono state saccheggiate nella notte tra venerdì e sabato a Broni. Ignoti ladri sono entrati nell'officina, hanno tagliato la recinzione e hanno portato via pezzi e parti dalle due vetture parcheggiate nel cortile. Nessuno ha visto niente e i proprietari si sono trovati davanti a un grosso danno al loro lavoro. Le indagini sono in corso.

Broni (Pavia), 1 febbraio 2026 – Cannibalizzate due auto in riparazione. Ignoti malviventi sono entrati in azione nella notte tra venerdì e ieri, sabato 31 dicembre, prendendo di mira due automobili che erano parcheggiate nel cortile di un'officina meccanica che si trova alle porte di Broni, lungo la Statale 617. L'azione. I ladri hanno tagliato la recinzione metallica perimetrale, senza poi neppure forzare il portone per introdursi nel capannone, ma approfittando delle auto che si trovavano all'esterno dello stabile, ma all'interno appunto della recinzione, parcheggiate nel cortile. Hanno quindi smontato e portato via alcuni pezzi di ricambio dai due mezzi, per un valore del bottino che non è stato quantificato.

