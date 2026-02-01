Botte e coltellata al cuore fatale Arrestato il quinto complice | chiuso il cerchio sugli aggressori

La polizia ha arrestato un quinto sospetto nel caso dell’omicidio di Ahmed Mohamed Elsayed Aly Elsharkawy, il giovane di 22 anni ucciso ad Abbiategrasso a coltellate e con una botta al cuore. Con questo nuovo fermo, gli investigatori hanno chiuso il cerchio sugli aggressori, che secondo le ricostruzioni si sarebbero affrontati in una lite violenta. Ora gli inquirenti cercano di fare piena luce sulla vicenda e sui motivi dello scontro.

Un nuovo arresto ha fatto salire a cinque il numero dei presunti assassini di Ahmed Mohamed Elsayed Aly Elsharkawy, il ventiduenne di origini egiziane ucciso la notte del 19 aprile ad Abbiategrasso nei pressi di un edificio Aler in via Fusè. Nella notte tra venerdì e sabato i carabinieri di Abbiategrasso hanno eseguito l’ordinanza cautelare della custodia in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Pavia su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di un ventiduenne di Abbiategrasso, ritenuto responsabile, in concorso con gli altri quattro soggetti già colpiti da analoga misura, dell’omicidio del giovane. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

