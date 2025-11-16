Omicidio a Eboli uomo trovato morto in casa | coltellata fatale al torace

Fanpage.it | 16 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Omicidio a Eboli, nella frazione Foce Sele: un 35enne trovato morto in casa, indagano i carabinieri. 🔗 Leggi su Fanpage.it

omicidio eboli uomo trovatoOmicidio a Eboli, uomo trovato morto in casa: coltellata fatale al torace - Omicidio a Eboli, nella frazione Foce Sele: un 35enne trovato morto in casa, indagano i carabinieri. Si legge su fanpage.it

