Botte da orbi in campo al fischio finale | violenza folle il video shock

Una notte segnata da scene di violenza inaudita, che ha macchiato la finale di Copa Colombia 2025 tra Atletico Nacional e Deportivo Independiente Medellín. Alla fine dell'incontro, è scoppiata una rissa furiosa tra i tifosi, lasciando sconvolti gli spettatori e sollevando gravi interrogativi sulla sicurezza e il rispetto nel calcio. Un episodio che ha acceso i riflettori su un problema sempre più urgente nello sport.

Una notte di violenza inaudita ha macchiato la finale di Copa Colombia 2025, vinta dall' Atletico Nacional contro il Deportivo Independiente Medellín. Il successo, il terzo consecutivo e l'ottavo nella storia del club, è stato oscurato da gravissimi incidenti esplosi nel post-partita allo stadio Atanasio Girardot. Le immagini trasmesse in tv e rilanciate sui social network raccontano una scena da incubo. Poco prima dell'inizio della cerimonia di premiazione, lo stadio si è trasformato in un campo di battaglia, con il clima di festa che ha lasciato spazio al caos più totale. L' invasione di campo, inizialmente pacifica e motivata dal desiderio di festeggiare con i calciatori dell'Atletico Nacional, si è rivelata solo l'anticamera del disastro.

