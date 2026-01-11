Elpidiense battuta Alla Vigor Montecosaro lo scontro salvezza
La Vigor Montecosaro ha ottenuto una vittoria importante sul campo dell'Elpidiense Cascinare, con il risultato di 3-0. La partita si è conclusa con reti di Doello, Murati e D’Angelo, consolidando la posizione della squadra in vista delle prossime sfide di salvezza. La squadra ospite ha mostrato solidità e determinazione, punti fondamentali per il proseguo del campionato.
ELPIDIENSE CASCINARE 0 VIGOR MONTECOSARO 3 ELPIDIENSE CASCINARE: Doello, Murati, D’Angelo, Doci, Berrettoni (27’st Amadio), Marozzi, Cingolani R., Conte (27’st Mancini P.), Antolini, Lattanzi (17’st Rossi), Repupilli (17’st Capasso). All.: Gentin. VIGOR MONTECOSARO: Cingolani D., Rossini, Postacchini (40’pt Merelli), Giuggioloni, Pepi, Cingolani S., Andreani, Marcantoni, Pesaresi, Cicconetti (37’st Ribichini), Mancini. All.: Menghini. Arbitro: Paoletti di Fermo. Reti: 20’ Cicconetti, 27’st Marcantoni, 33’st Giuggioloni. Importante vittoria esterna della Vigor Montecosaro nello scontro salvezza con l’Elpidiense Cascinare. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: Mercato. Postacchini alla Vigor Montecosaro. Il portiere Lori torna alla Folgore
Leggi anche: Promozione e Prima categoria. Oggi in campo alle 14.30 per la nona giornata. Domani l’Aurora Treia riceve la Vigor Montecosaro
Vigor Montecosaro cala il tris: Elpidiense Cascinare ko 0-3 al Ciccalè.
Il ritorno in campo sorride a Vigor Montecosaro e Corridonia - 0 contro l'Elpidiense; successo casalingo per Martinelli e i suoi contro il Porto Sant'Elpidio Il primo match dopo la pausa natalizia vede la ... youtvrs.it
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.