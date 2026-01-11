Elpidiense battuta Alla Vigor Montecosaro lo scontro salvezza

La Vigor Montecosaro ha ottenuto una vittoria importante sul campo dell'Elpidiense Cascinare, con il risultato di 3-0. La partita si è conclusa con reti di Doello, Murati e D’Angelo, consolidando la posizione della squadra in vista delle prossime sfide di salvezza. La squadra ospite ha mostrato solidità e determinazione, punti fondamentali per il proseguo del campionato.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.