Juventusnews24.com | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Gol Yildiz: il turco risponde dopo neanche un minuto alla rete di Esposito. Botta e risposta allo Stadium in Juve Cagliari. Il match tra Juventus e Cagliari  si è acceso in maniera  incredibile  e  fulminea  al  26° minuto  del primo tempo, con un  botta e risposta  che ha portato il punteggio subito sull’ 1-1.  Tutto in meno di un minuto, la squadra sarda è passata in  vantaggio  per poi essere subito  raggiunta  dalla  rete lampo  del talento bianconero  Kenan Yildiz. Il gol del Cagliari: sgroppata di palestra ed errore di Kostic. L’azione che ha portato al  vantaggio del Cagliari  è nata da un  errore in fase di impostazione  della  Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Gol Yildiz: il turco risponde dopo neanche un minuto alla rete di Esposito. Botta e risposta allo Stadium in Juve Cagliari – FOTO

