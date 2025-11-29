Gol Yildiz | il turco risponde dopo neanche un minuto alla rete di Esposito Botta e risposta allo Stadium in Juve Cagliari – FOTO

Gol Yildiz: il turco risponde dopo neanche un minuto alla rete di Esposito. Botta e risposta allo Stadium in Juve Cagliari. Il match tra Juventus e Cagliari si è acceso in maniera incredibile e fulminea al 26° minuto del primo tempo, con un botta e risposta che ha portato il punteggio subito sull’ 1-1. Tutto in meno di un minuto, la squadra sarda è passata in vantaggio per poi essere subito raggiunta dalla rete lampo del talento bianconero Kenan Yildiz. Il gol del Cagliari: sgroppata di palestra ed errore di Kostic. L’azione che ha portato al vantaggio del Cagliari è nata da un errore in fase di impostazione della Juventus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

