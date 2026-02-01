Boga Juve visite mediche presso il J Medical per il nuovo colpo dei bianconeri | FOTO e VIDEO

Questa mattina l’attaccante ex Nizza ha fatto il suo ingresso al J Medical di Torino. Dopo settimane di trattative, la Juventus ha ufficializzato il suo acquisto. Boga ha svolto le prime visite mediche, pronto a firmare il contratto e iniziare la nuova avventura con i bianconeri. La società ha deciso di accelerare sui tempi per mettere a disposizione dell’allenatore Spalletti un rinforzo importante in attacco.

di Marco Baridon Boga Juve, blitz decisivo della dirigenza che regala a Spalletti il rinforzo offensivo: l’ex Nizza inizia le visite mediche a Torino. Il calciomercato della Juventus regala un colpo di scena inaspettato proprio sul rettilineo finale, spiazzando addetti ai lavori e tifosi con un blitz fulmineo. Mentre l’attenzione mediatica era quasi interamente catalizzata sulla frenetica ricerca della punta centrale, la dirigenza ha lavorato sapientemente sotto traccia per puntellare anche le corsie laterali, chiudendo una trattativa lampo con il Nizza. Pochi minuti fa, Jeremie Boga è arrivato al J Medical. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Questa mattina l’attaccante dell’Nizza, Boga, è arrivato al J Medical di Torino per le visite mediche prima di ufficializzare il suo trasferimento alla Juventus.

