Blanco è nudo in ospedale e sui social | la foto divide i fan

Blanco si mostra senza vestiti sui social, scatenando reazioni contrastanti tra i fan. L’artista bresciano, noto per il suo stile provocatorio, ha condiviso una foto in cui si vede in piedi accanto a un letto d’ospedale, senza nulla addosso. L’immagine ha fatto discutere, divisa tra chi lo sostiene e chi invece si sorprende per questa scelta estrema.

Braccialetto al polso e posa plastica: lo scatto è già commentatissimo, tra chi grida allo scandalo e chi la butta sul ridere C'era una volta il pigiama di flanella. Non però per Blanco, artista bresciano e maestro nel mescolare vita privata e provocazione pop, che ieri ha acceso i social con uno scatto che definire "particolare" sarebbe un eufemismo: in piedi accanto a un letto d'ospedale, il corpo teso come una corda di violino, un urlo strozzato in gola. E, pixel d'ordinanza a parte, come mamma l'ha fatto. Al braccio il braccialetto di degenza, nell'incavo del gomito una farfallina per la flebo: tutto lascia intendere una degenza.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Approfondimenti su Blanco ospedale

Blanco torna al centro delle polemiche con una foto pubblicata sui social.

Il cantante Blanco si trova di nuovo al centro dell’attenzione, questa volta per uno scatto shock condiviso sui social.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Blanco ospedale

Argomenti discussi: Blanco non è in ospedale: la foto in cui è nudo su Instagram è vecchia, ancora ignoti i motivi; Blanco completamente nudo in ospedale: la foto social che preoccupa i fan del cantante; Blanco in ospedale completamente nudo: la foto che fa preoccupare (e discutere); Blanco, la foto che fa discutere: in ospedale... completamente nudo.

Blanco non è in ospedale e la foto che ha postato, con lui nudo, è vecchia. Perché l’ha ripubblicata?Il cantante ha condiviso su Instagram una vecchia foto che lo ritrae nudo vicino a un letto d'ospedale, scatenando reazioni contrastanti ... ilfattoquotidiano.it

Blanco completamente nudo in ospedale: mistero sulle sue condizioni dopo la foto su InstagramBlanco ha postato su Instagram una foto che lo ritrae completamente nudo mentre è in una stanza di ospedale. Il cantautore non dà informazioni su ciò che è successo. fanpage.it

Blanco shock sui social: foto in ospedale che fa discutere Blanco, il giovane cantautore di 22 anni, ha pubblicato una foto sui social che non passa inosservata: completamente nudo in una stanza di ospedale, con il volto contratto in un urlo e i pixel a coprire - facebook.com facebook

Blanco nudo in ospedale: la foto su Instagram fa discutere x.com