Blanco è nudo in ospedale e sui social | la foto divide i fan
Blanco si mostra senza vestiti sui social, scatenando reazioni contrastanti tra i fan. L’artista bresciano, noto per il suo stile provocatorio, ha condiviso una foto in cui si vede in piedi accanto a un letto d’ospedale, senza nulla addosso. L’immagine ha fatto discutere, divisa tra chi lo sostiene e chi invece si sorprende per questa scelta estrema.
Braccialetto al polso e posa plastica: lo scatto è già commentatissimo, tra chi grida allo scandalo e chi la butta sul ridere C'era una volta il pigiama di flanella. Non però per Blanco, artista bresciano e maestro nel mescolare vita privata e provocazione pop, che ieri ha acceso i social con uno scatto che definire "particolare" sarebbe un eufemismo: in piedi accanto a un letto d'ospedale, il corpo teso come una corda di violino, un urlo strozzato in gola. E, pixel d'ordinanza a parte, come mamma l'ha fatto. Al braccio il braccialetto di degenza, nell'incavo del gomito una farfallina per la flebo: tutto lascia intendere una degenza.🔗 Leggi su Bresciatoday.it
