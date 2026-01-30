Blanco nudo in ospedale | lo scatto shock infiamma i social

Il cantante Blanco si trova di nuovo al centro dell’attenzione, questa volta per uno scatto shock condiviso sui social. Le immagini mostrano il giovane di Brescia nudo in ospedale, tra flebo e barelle. La foto ha fatto il giro del web, scatenando commenti e polemiche. Non è la prima volta che Blanco finisce sotto i riflettori per comportamenti sopra le righe o immagini provocatorie. La sua recente uscita ha fatto discutere parecchio, alimentando il gossip sulla sua vita privata e le sue scelte.

Tra flebo e nudità, il cantante di Brescia torna a far parlare di sé Non è la prima volta che. Non è la prima volta che Riccardo Fabbriconi decide di spogliarsi, letteralmente e metaforicamente, davanti alla sua community, ma stavolta il setting ha lasciato tutti col fiato sospeso. Una stanza d'ospedale, la luce asettica delle corsie e lui, Blanco, in piedi senza veli accanto al letto. Nudo. Totale. Come se il corpo fosse l'unico linguaggio rimasto per comunicare un'urgenza che va oltre la musica, quasi a voler esorcizzare quel luogo di dolore con una sfrontatezza che è ormai il suo marchio di fabbrica.

