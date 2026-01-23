L’ex ostaggio di Hamas Emily Damari si sposa con l’influencer israeliana Danielle Amit la proposta a un anno dalla sua liberazione

A un anno dalla sua liberazione, Emily Damari, ex ostaggio di Hamas e cittadina britannico-israeliana, ha annunciato il suo fidanzamento con l’influencer israeliana Danielle Amit, seguita da circa mezzo milione di persone. La proposta di matrimonio rappresenta un momento importante nella loro vita, sottolineando il percorso di resilienza e rinascita di Damari, dopo un’esperienza difficile e complessa.

Emily Damari, ex ostaggio di Hamas e cittadina britannico-israeliana, ha chiesto all’influencer israeliana Danielle Amit – seguita da circa mezzo milione di persone – di sposarla, a un anno esatto dalla sua liberazione. Le immagini della proposta sono state condivise su Instagram proprio dal profilo di Amit. Damari era stata rapita il 7 ottobre 2023 durante l’attacco di Hamas, mentre si trovava nella sua abitazione insieme a un’amica. Ha trascorso 471 giorni in prigionia, fino al rilascio avvenuto nel gennaio 2025 nell’ambito di un accordo. Durante il sequestro era stata ferita alla mano e alla gamba e, dopo essere stata trascinata fuori di casa, aveva perso due dita.🔗 Leggi su Open.online

