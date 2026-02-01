Bimba morta a Tufino arrestati gli zii per omicidio aggravato | l’orrore dopo l’affido

La polizia ha arrestato gli zii di Alessandra, la bambina di quattro anni trovata morta a Tufino tra il 13 e il 14 dicembre. Dopo l’autopsia e le indagini, i due sono stati messi in carcere con l’accusa di omicidio aggravato. La tragedia ha sconvolto la comunità, che ora aspetta di capire cosa sia successo realmente a quella piccola.

La svolta giudiziaria: custodia cautelare in carcere. Sono stati arrestati con l'accusa di omicidio aggravato i due zii della piccola Alessandra, la bambina di quattro anni morta nella notte tra il 13 e il 14 dicembre 2024 a Tufino, in provincia di Napoli. I Carabinieri della Compagnia di Nola hanno eseguito il 31 gennaio un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Nola su richiesta della Procura della Repubblica. La bambina era deceduta all'interno dell'abitazione della coppia alla quale era stata affidata temporaneamente. Fin dalle prime ore successive al decesso, gli inquirenti avevano avviato un'indagine ipotizzando maltrattamenti e omicidio colposo, dopo il riscontro di segni sospetti sul corpo della minore.

