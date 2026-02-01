Bernini non dormire vaffan La festa per lo studente che aveva contestato il ministro ad Atreju

Una scena imbarazzante si è ripetuta ieri all’evento di Atreju, dove alcuni studenti hanno interrotto nuovamente il ministro dell’Università, Anna Maria Bernini. Dopo il botta e risposta di due mesi fa, il gruppo di giovani si è presentato con una frase ironica e provocatoria, gridando “Bernini non dormire, vaffan...”. La scena ha catturato l’attenzione di tutti, e il video già circola sui social. La tensione tra studenti e politica sembra ancora alta, e questa volta l’intervento ha fatto discutere anche oltre il mondo

Ve lo ricordate quel gruppetto di studenti che, non più tardi di due mesi fa, aveva contestato la ministra dell'Università, Anna Maria Bernini, all'inizio del suo intervento ad Atreju nel corso di un panel dedicato al dialogo tra la politica e il mondo accademico? Quel video si era diffuso molto rapidamente sia sui social network sia sui mezzi di comunicazione di massa. Quattro ragazzi avevano urlato all'esponente del governo Meloni: " Non ce la facciamo più, con il semestre filtro rischiamo di perdere un anno ", riferendosi al fatto che la riforma di Medicina prevede dei test dopo il primo semestre obbligatorio di frequenza all'università. Approfondimenti su Bernini Atreju Altro che studente normale, ecco chi è il contestatore di Bernini ad Atreju Durante l'evento Atreju, Leonardo Dimola si è presentato come uno studente I docenti di Unict scrivono al ministro Bernini: "Le sue parole ad Atreju non rispecchiano la nostra idea di università" Un gruppo di docenti dell'Università di Catania ha scritto al ministro Bernini, contestando le sue dichiarazioni pronunciate ad Atreju. Bernini: 'Gli studenti di Medicina a Tirana pagheranno le stesse tasse di Roma'. La ministra: 'Università deve essere davvero accessibile a tutti'.

