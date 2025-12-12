Altro che studente normale ecco chi è il contestatore di Bernini ad Atreju

Durante l'evento Atreju, Leonardo Dimola si è presentato come uno studente

"Sono uno studente normalissimo ". Così si è presentato Leonardo Dimola, uno dei ragazzi che, ad Atreju, hanno contestato il ministro dell'Università Anna Maria Bernini durante il suo intervento, criticandola in particolare per quanto riguarda la riforma del semestre "filtro" a Medicina. Attorno al giovane si sono levati gli scudi della sinistra, con Schlein in testa che ha chiesto al membro del governo di scusarsi per le sue risposte. "Gli studenti e le studentesse meritano, invece quando dimostrano il loro dissenso vengono derisi e insultati ", ha tuonato sui social la segretaria del Pd. "La ministra Bernini deve solo chiedere scusa, ascoltare le tante voci critiche sulla riforma disastrosa per l'ingresso a medicina e aprire un vero confronto per superarla il prossimo anno". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it