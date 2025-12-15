I docenti di Unict scrivono al ministro Bernini | Le sue parole ad Atreju non rispecchiano la nostra idea di università

Un gruppo di docenti dell’Università di Catania ha scritto al ministro Bernini, contestando le sue dichiarazioni pronunciate ad Atreju. In una lettera-appello, decine di professori esprimono il loro disaccordo con le parole del ministro rivolte agli studenti dell'Udu, sottolineando come queste non rispecchino la loro visione dell’università.

Riceviamo e pubblichiamo la lettera-appello sottoscritta da decine di docenti dell'Università di Catania ed indirizzata al minstro dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, dopo le sue parole indirizzate, dal palco di “Atreju”, ad alcuni studenti dell'Udu che contestavano le nuove. Cataniatoday.it Unict, lettera dei docenti alla Ministra Bernini dopo Atreju: “Non è università” - Non sono sicuramente passate inosservate le dichiarazioni della Ministra dell'Università e della ricerca, Anna Maria Bernini durante la manifestazione "Atreju". catania.liveuniversity.it

