Ottimi gli album di Gemitaiz e Marco Castello che noia il disco di Paky Bene anche i brani di Mecna Tricarico e Legno Le recensioni

Questa settimana l'industria discografica italiana presenta una varietà di album e brani che riflettono un'ampia gamma di emozioni e stili, offrendo ascolti coinvolgenti e diversificati. Tra le uscite più notevoli spiccano i lavori di Gemitaiz e Marco Castello, mentre alcuni artisti come Paky risultano meno convincenti. Un panorama musicale che si distingue per la sua umanità e autenticità.

L'industria discografica italiana propone questa settimana una quantità di opere che definiremmo umana. Non mancano però i grossi nomi a caratterizzare l'italico weekend musicale. Non si può che partire da Gemitaiz, che propone un disco meraviglioso, maturo, molto suonato, molto elegante. Ma, a proposito di album, quello da battaglia di Marco Castello è una delizia, così come quello di Cecco e Cipo, duo altamente sottovalutato nel mercato. Bene anche il singolo di Mecna, tra lo spassoso e l'inquietante il ritorno di Tricarico e, a proposito di ritorni con bei brani, da segnalare quello ottimo di Fasma.

MACE, Marco Mengoni, Frah Quintale - FUOCO DI PAGLIA ? (Visual) ft. Gemitaiz

