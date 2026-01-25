Cassano Irpino in lutto per la scomparsa della 19enne Rebecca Caccavallo

Cassano Irpino piange la perdita di Rebecca Caccavallo, giovane di 19 anni scomparsa improvvisamente. La notizia ha profondamente colpito la comunità locale, che si unisce nel dolore e nella memoria di una ragazza molto apprezzata. La comunità si stringe intorno alla famiglia in questo momento di grande tristezza.

Una notizia che ha scosso profondamente la comunità di Cassano Irpino: Rebecca Caccavallo, una ragazza di soli 19 anni, è venuta a mancare improvvisamente. La morte l’ha colpita nel sonno, silenziosa e implacabile, portandola via dall’affetto dei suoi cari e interrompendo bruscamente il suo sogno.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Cassano Irpino, un intero paese in lutto per Rebecca: il cordoglio del sindaco per la 19enneIl sindaco di Cassano Irpino, Salvatore Vecchia, ha espresso il cordoglio dell’intera comunità per la tragica perdita di Rebecca, 19 anni, scomparsa improvvisamente a causa di un infarto.

