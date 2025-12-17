Aprilia in lutto per la scomparsa di Zi Armando storico titolare dell’omonima trattoria

Aprilia piange la scomparsa di Nazzareno De Santis, conosciuto come “Zi Armando”, figura simbolo della ristorazione locale. Storico titolare dell’omonima trattoria, ha lasciato un’impronta indelebile nella comunità. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la città e il mondo della ristorazione.

Aprilia saluta Nazzareno De Santis, per tutti "Zi Armando", storico volto della ristorazione cittadina. L'uomo si è spento questa mattina all'età di 90 anni, lasciando un grande vuoto in quanti, nel corso degli anni, hanno frequentato la sua trattoria di via Trieste, divenuta nel tempo un punto di riferimento per la comunità. Una trattoria diventata istituzione cittadina. La trattoria di via Trieste, oggi gestita da tempo dalla figlia Assuntina, è stata per generazioni una vera e propria istituzione ad Aprilia, luogo di incontro e convivialità. Il nome di "Zi Armando" è rimasto indissolubilmente legato a quel locale, simbolo di una tradizione fatta di accoglienza e familiarità.

