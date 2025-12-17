Aprilia piange la scomparsa di Nazzareno De Santis, conosciuto come “Zi Armando”, figura simbolo della ristorazione locale. Storico titolare dell’omonima trattoria, ha lasciato un’impronta indelebile nella comunità. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per la città e il mondo della ristorazione.

© Dayitalianews.com - Aprilia in lutto per la scomparsa di “Zi Armando”, storico titolare dell’omonima trattoria

ABBONATI A DAYITALIANEWS Aprilia saluta Nazzareno De Santis, per tutti “Zi Armando”, storico volto della ristorazione cittadina. L’uomo si è spento questa mattina all’età di 90 anni, lasciando un grande vuoto in quanti, nel corso degli anni, hanno frequentato la sua trattoria di via Trieste, divenuta nel tempo un punto di riferimento per la comunità. Una trattoria diventata istituzione cittadina. La trattoria di via Trieste, oggi gestita da tempo dalla figlia Assuntina, è stata per generazioni una vera e propria istituzione ad Aprilia, luogo di incontro e convivialità. Il nome di “Zi Armando” è rimasto indissolubilmente legato a quel locale, simbolo di una tradizione fatta di accoglienza e familiarità. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

Leggi anche: Lutto per la scomparsa di Claudio Cilli, titolare dello storico ristorante “da Margherita”

Leggi anche: Anche la d'Annunzio in lutto per l'improvvisa scomparsa del rettore emerito dell'università dell'Aquila Alesse

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Aprilia in lutto: si è spento l'ex consigliere comunale Pino Petito - Pino Petito è stato consigliere comunale con la Lista Terra, grande promotore delle attività per ... ilmessaggero.it

APRILIA (LT) – Incidente tra due auto a Vallelata, due feriti Scontro tra una Fiat Punto e una Opel Corsa questa mattina, i rilievi affidati alla Polizia Locale di Aprilia Incidente stradale tra due auto questa mattina in via Vallelata, nel territorio di Aprilia. Lo scontro - facebook.com facebook