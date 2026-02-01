Beffa allo scadere | Faenza perde contro Imola un derby teso e vibrante per 40 minuti

Il derby tra Faenza e Imola si è concluso con una beffa allo scadere che ha lasciato l’amaro in bocca ai padroni di casa. Dopo quaranta minuti di partita intensa e combattuta, la Tema Sinergie non è riuscita a portare a casa la vittoria, finendo per perdere contro l’Andrea Costa Imola proprio nel finale. La partita è stata vibrante, con continui sorpassi e momenti di tensione, ma alla fine è stata la squadra ospite a festeggiare il successo.

Una beffa allo scadere non permette alla Tema Sinergie di vincere il derby con l’Andrea Costa Imola, gara tesa e vibrante per quaranta minuti. Il tiro ben costruito di Romano colpisce il ferro proprio a fil di sirena sul punteggio di 77-78 per Imola, ma la nota negativa della serata è l’infortunio a Mbacke che non gli ha permesso neanche di scendere in campo. Un’assenza che ha pesato nel primo tempo a rimbalzo, come ha affermato coach Pansa, ma poi la squadra ha reagito e non è stata fortunata negli episodi. L’Andrea Costa parte meglio facendosi valere a rimbalzo e sfruttando secondi tiri portandosi sul 23-14, ma i Raggisolaris rispondono a suon di triple, trovando il sorpasso (34-31) e l’allungo sul 40-33 prima che gli ospiti piazzino un break di 7-0 per il 40-40 dell’intervallo.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Approfondimenti su Faenza Imola Champions League, l’Atletico beffa l’Inter allo scadere: valanga Atalanta a Francoforte NBA, i risultati della notte (2 dicembre): Detroit beffa Atlanta allo scadere Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Faenza Imola Beffa allo scadere: Faenza perde contro Imola un derby teso e vibrante per 40 minutiUna beffa allo scadere non permette alla Tema Sinergie di vincere il derby con l’Andrea Costa Imola, gara tesa e vibrante per quaranta minuti. Il tiro ben costruito di Romano colpisce il ferro proprio ... ravennatoday.it Basket: La Tema Sinergie perde il derby con Imola all’ultimo secondoUna beffa allo scadere non permette alla Tema Sinergie di vincere il derby con l’Andrea Costa Imola, gara tesa e vibrante per quaranta minuti. Il tiro ben costruito di Romano colpisce il ferro proprio ... ravennawebtv.it Ko beffa allo scadere per Verona Rugby sul campo del Calvisano... #VeronaRugby #SerieA #rugby #sportdipiùmagazine - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.