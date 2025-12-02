NBA i risultati della notte 2 dicembre | Detroit beffa Atlanta allo scadere

Altra notte di spettacolo nella NBA, con nove partite disputate e una serie di finali in volata che hanno acceso la regular season: su tutti il colpo dei Detroit Pistons, capaci di ribaltare Atlanta 99-98 grazie alla volata di Cade Cunningham, protagonista con 8 punti negli ultimi tre minuti e del sorpasso decisivo prima del tip-in fallito da Johnson sulla sirena. I Pistons ribaltano Atlanta 99-98 in un finale al cardiopalma: Cunningham segna 8 dei suoi 18 punti negli ultimi 3’21’’ e firma il sorpasso decisivo, mentre il tip-in di Johnson (29 punti) si spegne sul ferro a fil di sirena. Duren domina sotto canestro (21+11) e LeVert sigilla il match con due giocate difensive chiave che interrompono la rimonta Hawks. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - NBA, i risultati della notte (2 dicembre): Detroit beffa Atlanta allo scadere

Approfondisci con queste news

Risultati e highlights della notte NBA #SkySportBasket #NBA Vai su X

Nella notte sono giunti dal Brasile i risultati del CAMPIONATO MONDIALE di PESCA IN APNEA 2025. Vince il thaitiano DELL LAMARTINIERE Italia al secondo posto della classifica individuale maschile grazie ad un super Giacomo De Mola già campione d - facebook.com Vai su Facebook

NBA, i risultati della notte (2 dicembre): Detroit beffa Atlanta allo scadere - Altra notte di spettacolo nella NBA, con nove partite disputate e una serie di finali in volata che hanno acceso la regular season: su tutti il colpo dei Detroit Pistons, capaci di ribaltare Atlanta ... oasport.it scrive

NBA, risultati della notte: Thunder e Lakers non si fermano, Sixers e Cavs ko in casa - Leggi su Sky Sport l'articolo NBA, risultati della notte: Thunder e Lakers non si fermano, Sixers e Cavs ko in casa ... Riporta sport.sky.it

Nba, Thunder inarrestabili. I Lakers calano il “Settebello” - Oklahoma City (Stati Uniti), 1 dicembre 2025 – In attesa dell’inizio della fase a eliminazione diretta della Emirates Cup, la regular season NBA riprende il suo naturale corso, con gli Oklahoma City T ... Scrive msn.com

NBA: Thunder unstoppable. Lakers bring down the "Settebello" - Oklahoma City (United States), December 1, 2025 – While awaiting the start of the Emirates Cup knockout stage, the NBA regular season is back on track, with the Oklahoma City Thunder enjoying nothing ... Lo riporta sport.quotidiano.net

NBA, risultati della notte: Detroit e Toronto non si fermano, crollo Minnesota - Cleveland perde terreno ed è ora insidiata da New York e Atlanta per il quarto posto, mentre c’è ... Scrive sport.sky.it

NBA, i risultati della notte (26 novembre): Doncic trascina i Lakers sui Clippers, Wizards alla seconda vittoria - Tre le partite NBA disputate questa notte, tutte all'interno del contesto che si lega alla NBA Cup. oasport.it scrive