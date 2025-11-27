Champions League l’Atletico beffa l’Inter allo scadere | valanga Atalanta a Francoforte

Calciomercato.it seguirà in tempo reale le partite delle due squadre italiane Reduci dalle dolorose sconfitte contro Milan e Napoli, Inter e Atalanta vanno a caccia di un immediato riscatto in Europa, rispettivamente in casa dell’ Atletico Madrid e dell’ Eintracht Francoforte. DIRETTA Champions League, Atletico Madrid-Inter (ANSA FOTO) – calciomercato.it Partiamo dai nerazzurri di Milano che, grazie al percorso netto (4 vittorie su 4) arrivano a questo big match da primi della classe con 12 punti in classifica. Anche per questo, rispetto al derby della Madonnina, Cristian Chivu si è potuto permettere di fare alcuni cambiamenti importanti nella formazione iniziale, tenendo a riposo alcuni big. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

