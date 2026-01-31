Basket serie A2 | Juvi Cremona-BiEmme Service 79-76 | Libertas nervosa al PalaRadi esulta Bechi

La Libertas Livorno cade di misura contro Cremona, che vince 79-76 al PalaRadi. Gli amaranto si presentano nervosi e sotto pressione, mentre la Juvi gioca una partita solida e si prende la vittoria davanti al suo pubblico. La squadra di Bechi festeggia, mentre Livorno può solo rimuginare su alcune decisioni arbitrali che hanno pesantemente condizionato il risultato. La corsa della Libertas si ferma qui, lasciando spazio a una Juvi sempre più in forma e imbattuta nel girone di ritorno.

La corsa della Libertas Livorno si ferma a Cremona. Gli amaranto cedono 79-76 al cospetto di un'ottima Juvi, decisamente la squadra più in forma del campionato e ancora imbattuta nel girone di ritorno, ma possono recriminare per una partita pesantemente condizionata da un arbitraggio.🔗 Leggi su Livornotoday.it Approfondimenti su Juvi Cremona Basket, serie A2 | Juvi Cremona-Bi.Emme Service 79-66: Libertas nervosa, al PalaRadi esulta Bechi La Juvi Cremona vince contro la Libertas Livorno 79-66 e mantiene l’imbattibilità nel girone di ritorno. Basket, serie A2 | Bi.Emme Service Libertas Livorno-Ferraroni Juvi Cremona in diretta. Live La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Juvi Cremona Argomenti discussi: Juvi Cremona-Libertas Livorno in diretta alle 20.30. LIVE; Serie A2 Old Wild West 2025/26 - Vincono Cividale, Mestre e JuVi Cremona negli anticipi del sabato; Pallacanestro Serie A2 - Seconda sconfitta consecutiva per Torino: passa al fotofinish la Juvi; Allinei: 'Juvi, che serie favolosa'. Chiamatela l'ammazza grandi: la Juvi batte anche LivornoBrindisi, Rimini, ora Livorno. In questo magico momento tutto è possibile per la Juvi ed ecco che la quinta vittoria consecutiva è servita. Decide come sempre una difesa solidissima e aggressiva con u ... sportgrigiorosso.it La Reale Mutua Basket Torino riparte dalla sfida con la Ferraroni Juvi CremonaArchiviata la sconfitta infrasettimanale sul campo di Forlì, i gialloblù sono pronti a tornare davanti al proprio pubblico per affrontare i lombardi domenica 25 gennaio alle ore 18 al Pala Gianni Asti ... tuttosport.com La Ferraroni Juvi Cremona sfida la Libertas Livorno, entrambe in ottima forma per in un incontro che si preannuncia ricco di emozioni e intensità. Obiettivo dei gigliati: allungare la striscia positiva davanti al pubblico del PalaRadi Leggi tutto - facebook.com facebook

