Basket femminile vittorie per Campobasso e Sesto San Giovanni in Serie A1 Successi anche per Brescia e Roseto

Questa domenica di basket femminile porta due vittorie importanti per Campobasso e Sesto San Giovanni. Le squadre si sono imposte nelle rispettive sfide di oggi, mentre Brescia e Roseto continuano a sorprendere con i loro successi. Restano ancora in attesa del big match tra Venezia e Schio, che chiuderà la giornata.

La Serie A1 di basket femminile sta disputando oggi domenica 1° febbraio la diciassettesima giornata della regular season 2025-2026, con quattro partite completate in attesa del posticipo nonché big match tra l'Umana Reyer Venezia e la Famila Wuber Schio: andiamo a fare un breve riepilogo di quanto accaduto nelle altre sfide. LA MOLISANA MAGNOLIA CAMPOBASSO-DINAMO SASSARI 76-53 La Molisana Magnolia Campobasso non trema in casa e batte nettamente per 76-53 la Dinamo Sassari andando provvisoriamente a -2 dalla Reyer Venezia seconda in classifica. Le ospiti provano ad impensierire La Molisana in avvio ma Campobasso trova subito il ritmo e chiuse il primo quarto già sul +12 (27-15).

