Basket femminile Schio e Venezia vincono nel turno infrasettimanale in Serie A1 Successi anche per Roseto e Sassari

La Serie A1 di basket femminile 2025-2026 ha oggi vissuto, nel turno infrasettimanale, la nona giornata del campionato. Sono infatti scese in campo nella serata tutte le squadre, ad eccezione di Campobasso che riposa, per un totale di cinque match. Andiamo a scoprire i risultati finali. DINAMO SASSARI BANCO DI SARDEGNA WOMEN-GEAS SESTO SAN GIOVANNI 69-65 Seconda vittoria consecutiva tra le mura amiche per la Dinamo Sassari che batte la Geas San Giovanni al termine di un match molto equilibrato. Dopo un buon avvio delle milanesi, subito a +4 nel primo quarto, le isolane hanno risposto subito presente, raggiungendo la parità a quota 14 dopo 10?.

