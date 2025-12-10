La spinta delle imprese italiane verso la sostenibilità la transizione green diventa terreno fertile per nuove professioni

La crescente attenzione alla sostenibilità sta trasformando il panorama imprenditoriale italiano. Sempre più aziende integrano pratiche green nel loro modello di business, aprendo la strada a nuove professioni e opportunità di lavoro. Questo trend evidenzia come la transizione verso un'economia più sostenibile stia diventando un elemento centrale per lo sviluppo e l'innovazione nel mercato italiano.

Il panorama delle imprese italiane sta mutando rapidamente e, come recenti studi hanno dimostrato, il 15% si identifica ormai come green core, realtà che hanno integrato la sostenibilità ambientale nel proprio modello di business, nelle strategie di investimento e nella cultura interna. Un altro 35%, poi, è già in movimento, impegnato a potenziare processi, tecnologie e competenze per ampliare la propria impronta sostenibile. Non siamo più davanti a una moda passeggera, ma una metamorfosi industriale, che sta riscrivendo le priorità di interi settori, dall'energia alla manifattura, dal retail alla logistica.

