Bari ritrova il Leon d' Oro | riapre lo storico hotel in piazza Moro

Dopo anni di chiusura, Bari accoglie nuovamente il Leon d'Oro, storico hotel di piazza Moro. Rinnovato e valorizzato, l'edificio risalente a fine Ottocento riapre le sue porte, segnando un importante passo nel recupero del patrimonio architettonico e culturale della città. La riqualificazione restituisce alla città un simbolo di eleganza e tradizione.

Si riaccendono le luci del Leon d'Oro. L'hotel di piazza Moro, sorto a fine Ottocento e chiuso dal 2019, si prepara a riaprire le sue porte, dopo un articolato progetto di riqualificazione. L'inaugurazione ufficiale è fissata per sabato 20 dicembre.Icona dell'ospitalità bareseAffacciato su uno. Baritoday.it Bari ritrova il Leon d'Oro: riapre lo storico hotel in piazza Moro - Chiusa dal 2019, la struttura ricettiva sorta a fine Ottocento si prepara a riaccendere le sue luci, dopo un ampio progetto di riqualificazione ... baritoday.it

Il Leon d’Oro riapre a Bari: nuova vita per uno dei luoghi simbolo della città - La struttura si presenta completamente rinnovata nelle 74 camere e negli spazi comuni, con un’offerta che integra ospitalità e ristorazione. giornaledipuglia.com

