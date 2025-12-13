Bari ritrova il Leon d' Oro | riapre lo storico hotel in piazza Moro
Dopo anni di chiusura, Bari accoglie nuovamente il Leon d'Oro, storico hotel di piazza Moro. Rinnovato e valorizzato, l'edificio risalente a fine Ottocento riapre le sue porte, segnando un importante passo nel recupero del patrimonio architettonico e culturale della città. La riqualificazione restituisce alla città un simbolo di eleganza e tradizione.
Si riaccendono le luci del Leon d'Oro. L'hotel di piazza Moro, sorto a fine Ottocento e chiuso dal 2019, si prepara a riaprire le sue porte, dopo un articolato progetto di riqualificazione. L'inaugurazione ufficiale è fissata per sabato 20 dicembre.Icona dell'ospitalità bareseAffacciato su uno. Baritoday.it
Bari ritrova il Leon d'Oro: riapre lo storico hotel in piazza Moro - Chiusa dal 2019, la struttura ricettiva sorta a fine Ottocento si prepara a riaccendere le sue luci, dopo un ampio progetto di riqualificazione ... baritoday.it
Il Leon d’Oro riapre a Bari: nuova vita per uno dei luoghi simbolo della città - La struttura si presenta completamente rinnovata nelle 74 camere e negli spazi comuni, con un’offerta che integra ospitalità e ristorazione. giornaledipuglia.com
Parti da Bari in pieno inverno… e ritrova il calore delle emozioni che solo il mare sa regalare. Dal 31 gennaio al 7 febbraio salpa a bordo di MSC Lirica per un viaggio che profuma di scoperta: Atene, Izmir, la magia di Istanbul, la bellezza di Corfù… e quei - facebook.com facebook
Lupo appare sul ciglio della strada nel bel mezzo della notte...da brividi!