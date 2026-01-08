Osservatori esterni prove Invalsi 2026 | ancora aperti i bandi di alcune regioni Scadenza ultima 13 gennaio
Sono ancora aperti i bandi di alcune regioni per la selezione degli osservatori esterni delle prove Invalsi 2026. Gli Uffici scolastici regionali hanno pubblicato le procedure di gara, con scadenza prevista per il 13 gennaio. Questi incarichi riguardano le classi campione coinvolte nelle rilevazioni, fondamentali per valutare l’efficacia del sistema educativo e migliorare le pratiche didattiche.
Gli Uffici scolastici regionali pubblicano i bandi finalizzati all’individuazione degli osservatori esterni nelle classi campione per le rilevazioni Invalsi 202626. Le prove inizieranno il 2 marzo con gli studenti maturandi. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
