Lucca Film Festival 2026 | aperti i bandi per concorsi lungometraggi e cortometraggi

Sono partiti i bandi per i concorsi internazionali lungometraggi e cortometraggi del Lucca Film Festival 2026, la 21° edizione in programma dal 26 settembre al 4 ottobre a Lucca, diretta da Nicola Borrelli e sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Aperti a opere in anteprima italiana, i concorsi chiudono il 15 luglio 2026, con early bird deadline al 31 gennaio 2026 per tariffe scontate. Iscrizioni su FilmFreeway: https:filmfreeway.comLuccaFilmFest. Premi Lucca Film Festival 2026: quanto valgono i concorsi?. Le opere selezionate sfileranno al festival e saranno giudicate da giurie professionali: Lungometraggi Internazionali: 3. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

