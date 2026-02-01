Bamboccioni | Enrico Galiano risponde con una lettera al commentatore della notizia del bambino e dell' autobus

Enrico Galiano ha scritto una lettera aperta per rispondere a un commentatore sulla vicenda del bambino abbandonato. La storia ha fatto il giro dei social: un autista di autobus ha lasciato l’11enne solo in strada, tornandosene a casa dopo un’ora e mezza. Il bambino, che camminava da solo nella neve con le labbra blu e in ipotermia, ha suscitato molte reazioni. Galiano non si è lasciato sfuggire l’occasione di intervenire, spiegando cosa pensa e cosa si dovrebbe fare in casi simili

«Finchè continueremo a scambiare le cicatrici per medaglie continueremo a passare il dolore come un testimone e a chiamarlo con una certa fierezza educazione», scrive il pordenonese «Poi lamentatevi se crescono bamboccioni. La madre fa il biglietto sbagliato, l'autista segue le regole, ma lei denuncia e sospendono l'autista. Di chilometri a piedi, al freddo, la mia generazione ne ha fatti altro che 6 e abbandono di minore era un reato che non esisteva o che, come concetto, ci piaceva un sacco, perché potevamo starcene e giocare per i c***i nostri», ha scritto il commentatore, a cui Enrico Galiano ha voluto rispondere con la sua lettera.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Approfondimenti su Galiano Bamboccioni Enrico Galiano, i paragoni per far capire a Valditara cosa vogliono dire i metal detector a scuola al posto dell'educazione affettiva Il dibattito sulla sicurezza nelle scuole è nuovamente aperto, in seguito alla tragica vicenda di La Spezia. «I metal detector a scuola sono una pessima idea»: Enrico Galiano lo spiega con 14 buoni motivi Enrico Galiano critica l’uso dei metal detector a scuola, sottolineando come questa misura possa compromettere l’ambiente educativo. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. EPPURE CADIAMO FELICI Di Enrico Galiano Nonostante vada per i 50, questo libro mi ha scossa ed emozionata! Auguro a tutti i ragazzi adolescenti di avere un Amore che gli insegni ad amare oltre tutto, anche oltre se stessi, e di incontrare un professor Bov - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.