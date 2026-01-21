I metal detector a scuola sono una pessima idea | Enrico Galiano lo spiega con 14 buoni motivi

Enrico Galiano critica l’uso dei metal detector a scuola, sottolineando come questa misura possa compromettere l’ambiente educativo. In un testo chiaro e riflessivo, l’autore presenta 14 motivi per cui tale scelta non è appropriata, evidenziando l’importanza di mantenere un contesto in cui le emozioni e la crescita personale siano al centro dell’esperienza scolastica.

«La scuola dovrebbe essere il luogo dove impari che le emozioni si possono nominare, attraversare, trasformare: non a passare sotto un arco di metallo sperando di non fare bip». Lo scrive Enrico Galiano su ilLibraio.it che individua 14 ragioni per cui si tratta di «un’idea sbagliata, nata “da una.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Enrico Galiano, i paragoni per far capire a Valditara cosa vogliono dire i metal detector a scuola al posto dell'educazione affettivaIl dibattito sulla sicurezza nelle scuole è nuovamente aperto, in seguito alla tragica vicenda di La Spezia.

Studente ucciso, lo scrittore (e prof) Enrico Galiano contro i metal detector di Valditara: «Così si nasconde il vero problema»Enrico Galiano, scrittore e professore, commenta il tragico episodio di La Spezia, dove uno studente di 18 anni è stato ucciso a scuola.

I metal detector nelle scuole a rischio si installeranno e sarà più difficile comprare coltelli. Salvini conferma la stretta via legge: provvedimenti molto utiliIl Governo Meloni sulla sicurezza a scuola non transige: a seguito della morte di Youssef Abanoub, lo studente di origini egiziane accoltellato da un compagno nell’Istituto professionale ‘Domenico Chi ... tecnicadellascuola.it

Studenti col coltello, i metal detector a scuola? Saranno gestiti da personale scolastico e operatori qualificati: per Dirigentiscuola è tempo di serrare i controlliSulla possibilità di installazione dei metal detector nelle scuole più a rischio il sindacato Dirigentiscuola si è detto possibilista: la proposta, sospinta dal ministro Giuseppe Valditara, è arrivata ... tecnicadellascuola.it

Dai metal detector a scuola alle norme contro l’uso dei coltelli per i minori, il governo ragiona sulle misure da emanare in un nuovo provvedimento, per rispondere a quella che considera un’emergenza sicurezza nelle scuole. Soprattutto dopo l’omicidio di Aba - facebook.com facebook

Con i giovani non servono manganelli, metal detector e propaganda. Servono diritti, giustizia sociale, investimenti sull’istruzione, sul welfare, sul futuro. Servono risposte ai bisogni reali. L’esatto contrario delle politiche che porta avanti questo governo. #Aban x.com