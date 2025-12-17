Furto nella concessionaria di auto nuove e usate

Un furto è stato commesso presso la concessionaria Auto Mattiello in via Galatina, Santa Maria Capua Vetere. I malviventi hanno preso di mira la rivendita di auto nuove e usate, causando preoccupazione tra i proprietari e i residenti della zona. L'episodio si aggiunge a una serie di incidenti simili nella zona, sollevando interrogativi sulla sicurezza dell'area.

