Autotreno si ribalta sulla Statale 16 a Modugno | autista estratto dalle lamiere

Un autotreno si è ribaltato sulla Statale 16 a Modugno, coinvolgendo un autista rimasto incastrato nelle lamiere. L'intervento tempestivo di due squadre di vigili del fuoco ha permesso di estrarlo e di mettere in sicurezza la zona. L'incidente è avvenuto intorno alle 13, lungo il raccordo che collega alla A14.

Pauroso incidente stradale sulla SS106, autotreno si ribalta, ferito il conducente.

Incidente sulla Statale 106. Si ribalta con la motrice di un autotreno - Per cause in corso di accertamento, la motrice si è ribaltata su un fianco occupando parte della sede stradale.

Simeri Crichi, autotreno si ribalta sulla SS106: conducente in ospedale e traffico rallentato - Un incidente si è verificato questa mattina in provincia di Catanzaro sulla Statale 106 nel territorio del comune di Simeri Crichi nei pressi della rotatoria ...