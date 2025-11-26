Grave incidente a Fuorigrotta | motociclista travolto da un’auto in contromano su viale Augusto

Un grave incidente stradale si è verificato nel quartiere Fuorigrotta, nella periferia Ovest di Napoli, dove un motociclista è stato violentemente travolto da un’automobile che, secondo i primi rilievi, procedeva in senso di marcia opposto. L’uomo è stato trasportato d’urgenza in ospedale in codice rosso, riportando diverse fratture, ma non sarebbe in pericolo di vita. . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Grave incidente a Fuorigrotta: motociclista travolto da un’auto in contromano su viale Augusto

