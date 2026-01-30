Belluno bambino senza biglietto per bus lasciato a piedi | aperta inchiesta

La Procura di Belluno ha aperto un’indagine sul caso di un bambino di 11 anni che, senza biglietto, è stato costretto a camminare più di sei chilometri sotto la neve e con il freddo, dopo che il bus della linea 30 Calalzo-Cortina gli aveva vietato di salire. Il ragazzino è stato lasciato a piedi e ora si cerca di capire come siano andate le cose.

(Adnkronos) – La Procura di Belluno ha aperto un’inchiesta sul caso del bambino bellunese di 11 anni costretto a percorrere oltre 6 chilometri a piedi, sotto la neve, sul far della sera e con temperature sottozero, perché non aveva il nuovo biglietto da 10 euro per salire sul bus della linea 30 Calalzo-Cortina. Il bambino era uscito dal rientro pomeridiano scolastico e doveva rientrare da San Vito a Vodo di Cadore. Nel frattempo, Dolomiti Bus ha aperto un’indagine interna e l’autista che l’ha costretto a scendere è stato sospeso dal servizio operato dalla società veneziana che ha il servizio in appalto per tutto il periodo olimpico, la medesima del bus elettrico caduto due anni e mezzo fa dal cavalcavia di Mestre.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Approfondimenti su Belluno Inchiesta Bambino di 11 anni lasciato a piedi sotto la neve per mancato adeguamento al nuovo biglietto bus a Belluno Un bambino di 11 anni è stato lasciato a piedi sotto la neve a Belluno. Bambino di 11 anni lasciato a piedi sotto la neve per mancato adeguamento al nuovo biglietto bus a Belluno. La Provincia correrà ai ripari con rimborsi Un bambino di 11 anni è stato lasciato a piedi sotto la neve per non aver comprato il nuovo biglietto del bus a Belluno. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Belluno Inchiesta Argomenti discussi: Belluno, 11enne non ha biglietto bus: costretto a camminare per 6 km sotto la neve; Belluno, bimbo non ha i soldi per il biglietto del bus: fatto scendere e lasciato a terra; Belluno, bimbo cacciato dal bus fa 6 chilometri a piedi nel gelo: Non aveva il biglietto giusto; Bambino senza biglietto da 10 euro fatto scendere dal bus, lui cammina per 6 chilometri sotto la neve: È arrivato a casa stremato. Belluno, bambino senza biglietto per bus lasciato a piedi: aperta inchiestaSospeso l’autista. Presidente provincia: Chiamato famiglia, si faccia chiarezza ... adnkronos.com Bambino di 11 anni fatto scendere dal bus perché senza biglietto, a piedi per chilometriLa nonna del bimbo e avvocata: 'Si tratta di abbandono di minore'. Verifiche interne nell'azienda di trasporto (ANSA) ... ansa.it ' A Vodo di Cadore (Belluno) un bambino di 11 anni ha dovuto farsi 6 chilometri a piedi per rientrare a casa perché sprovvisto del «biglietto olimpico». L'11enne aveva il car - facebook.com facebook Tutti con Riccardino, bambino di Belluno, costretto dall’autista del bus a scendere nella notte perché non aveva il biglietto maggiorato per le Olimpiadi. Ho il sospetto che se invece di Riccardo si fosse chiamato Ahmed, Juan o Cosimo, molti invocherebbero l’I x.com

